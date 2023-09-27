الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

أكد عميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي بمناسبة اليوم الوطني أن الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها مدن المملكة هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع لترسم أجمل التعابير الرائعة نحو الوطن وقادته، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني لمملكتنا الغالية يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وأضاف في مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن وتتولى هذه الصورة المجيدة بمثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا دربًا طموحًا وعطاء متصاعدًا نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد كوطننا الغالي.
وأشار العامودي إلى أن الكلية نظمت اليوم عددًا من الفعاليّات احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 93؛ ومنها تصميم لوحة حائطية إلكترونية للتهنئة من المنسوبين بهذه المناسبة، ونظمت مسابقات ثقافية ورياضية وعروض مسرحية لمتدربي الكلية تحت عنوان "نحلم ونحقق "، وكذلك قصائد شعرية وطنية تبرز هذه المناسبة الوطنية الغالية.
وبيّن العامودي؛ أن الكلية خصصت من ضمن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني خيمة شعبية للضيافة والاحتفال داخل حرم الكلية؛ ومشاركة فرقة الفنون الشعبية، وإطلاق المسيرة لليوم الوطني 93؛ كما أتاحت منصات الكلية الإلكترونية لتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني بين المتدربين والجهاز التدريبي بالكلية.
ودعا العامودي الله تعالى إلى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره.