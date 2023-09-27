الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

وأضاف في مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن وتتولى هذه الصورة المجيدة بمثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا دربًا طموحًا وعطاء متصاعدًا نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد كوطننا الغالي.