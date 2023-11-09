"تعليم سراة عبيدة" تستقبل اختبارات "20" ألف طالب وطالبة.. الأحد

أعلنت إدارةُ تعليم سراة عبيدة انتهاءَ استعداداتها لاستقبال أكثر من "20" ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، الأحد المقبل؛ لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1445هـ.
وأكّد مديرُ التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اكتمالَ جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية "بنين" و"بنات"، في أجواء مهيَّأة، لتنعكس إيجابًا على أداء الطلبة في أوراق الاختبارات.
وقال "العلكمي": تمّ تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطط للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية، والمشرفين والمشرفات من إدارة التعليم، ومكتب التعليم بالفرشة؛ لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، وأيضًا للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس.
وذلك إضافة إلى رصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية، وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات؛ للاستفادة منها مستقبلًا.
وشدّد "العلكمي" على ضرورة تجنُّب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة؛ لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
ووجّه مديرُ التعليم بمحافظة سراة عبيدة، رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجدّ والاجتهاد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة؛ للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهّلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوُّق الدراسي.
وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرّات والساحات، مؤكدًا على مديري ومديرات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية، ووجّههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولًا بأول عبر النظام المركزي "نور".