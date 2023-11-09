"تعليم سراة عبيدة" تستقبل اختبارات "20" ألف طالب وطالبة.. الأحد

وقال "العلكمي": تمّ تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطط للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية، والمشرفين والمشرفات من إدارة التعليم، ومكتب التعليم بالفرشة؛ لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، وأيضًا للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس.