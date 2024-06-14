"تنمية مزعل" تشارك بخمسين متطوعًا في مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية

شاركت جمعية التنمية الأهلية بمزعل، بالتعاون مع وقف مزعل في مركز خدمة ضيوف الرحمن بمحافظة القويعية لهذا العام 1445هـ، بعدد بلغ 50 متطوعًا.
وشهد الركن الخاص بالجمعية تفاعل المتطوعين كبارًا وصغارًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثالثة صباحًا بمحطة أورنج "السعدي" غرب المحافظة.
وقدّم المتطوعون الضيافة للعابرين ولباصات الحجاج، وتناوب المتطوعون على توزيع الشاي والقهوة والماء، والوجبات الخفيفة، وكذلك توزيع هدايا عينية ومظلّات شمسية وحقائب مجهزة من جمعية التنمية الأهلية بمزعل.
وتعدّ هذه المشاركة ضمن أهداف الجمعية في تنمية قدرات الشباب، وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتمكين المتطوعين وتحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصها على دعم المبادرات التطوعية وتمكين المتطوعين وتحفيزهم؛ ليسهموا بشكل فاعل في تنمية المجتمع وخدمة ضيوف الرحمن.
يذكر أن مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية من مبادرات أمانة الرياض لخدمة ضيوف الرحمن العابرين بالمنطقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية.