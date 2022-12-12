"إسلامية نجران" تُطلق دورة لـ"تصحيح التلاوة" لمدة شهرين

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلًا في القسم النسوي، دورة لتصحيح التلاوة، التاسعة صباحًا، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، لمدة شهرين في مقر الفرع.
وتتناول الدورة مبادئ علم التجويد وتعريفه ونطق الحروف نطقًا عربيًا صحيحًا من مخارجها وبكامل صفاتها، بالإضافة إلى تعلم الوقف والابتداء.
وكذا تصحيح تلاوة سور من القرآن، إلى جانب تطبيق أحكام التلاوة والتجويد بإتقان.
وتأتي هذه الدورة حرصًا من فرع الوزارة بنجران، على تدريب منسوبات الفرع على أمور دينهن وتعليمهن لقراءة كتاب الله، بالصورة الصحيحة.