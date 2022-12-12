"إسلامية نجران" تُطلق دورة لـ"تصحيح التلاوة" لمدة شهرين

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلًا في القسم النسوي، دورة لتصحيح التلاوة، التاسعة صباحًا، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، لمدة شهرين في مقر الفرع.