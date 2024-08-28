محافظ الخرج يستقبل "العنزي" ويشيد بموقفه الإنساني تجاه طلابه

استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، المعلم ماجد بن لافي العنزي؛ نظير موقفه الإنساني المتمثل في استضافة عدد من الطلاب إثر تعطل حافلتهم أمام منزله.
وأعرب المحافظ عن شكره لـ"العنزي"، على موقفه الذي يعكس القيم الإنسانية والنبيله للمواطن السعودي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
ومن جانبه، قدّم المعلم ماجد لافي العنزي، شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على استقباله وحرصه بالإشادة تجاه ما قام به، وهو امتداد لما يقوم به من دعم وتشجيع لكل أبناء المحافظة نظير مبادراتهم وأعمالهم الإنسانية والمجتمعية.
يُذكر أن مقطع فيديو أظهر موقفًا إنسانيًا نبيلًا للمعلم ماجد لافي العنزي، في محافظة الخرج، تجاه طلاب مدرسة ابتدائية عبادة بن الصامت، في حي الهداء، تعطلت حافلتهم أمام منزله، وأظهر المقطع استضافة المعلم قرابة 50 طالبًا في منزله، حتى حضرت الحافلة البديلة لنقلهم لمنازلهم.