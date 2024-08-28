محافظ الخرج يستقبل "العنزي" ويشيد بموقفه الإنساني تجاه طلابه

يُذكر أن مقطع فيديو أظهر موقفًا إنسانيًا نبيلًا للمعلم ماجد لافي العنزي، في محافظة الخرج، تجاه طلاب مدرسة ابتدائية عبادة بن الصامت، في حي الهداء، تعطلت حافلتهم أمام منزله، وأظهر المقطع استضافة المعلم قرابة 50 طالبًا في منزله، حتى حضرت الحافلة البديلة لنقلهم لمنازلهم.