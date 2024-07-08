"إنسان" تتوج الفائزين في بطولة "كن رياضي" بمشاركة فروع الرياض والخرج

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" البطولة الرياضية الصيفية لنادي إنسان الاجتماعي "كن رياضي" ، والتي استمرت لمدة أسبوع وبمشاركة فروع الرياض البالغ عددها 5 فروع، إضافة إلى فرع محافظة الخرج، وذلك في مدارس الملك فيصل بحي السفارات، وبحضور نواف بن إبراهيم الرفدي مدير الاتصال المؤسسي نيابة عن محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، ومديري الفروع وعددٍ من قيادات إنسان ومسؤولين في مدارس الملك فيصل.