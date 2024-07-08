"إنسان" تتوج الفائزين في بطولة "كن رياضي" بمشاركة فروع الرياض والخرج

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" البطولة الرياضية الصيفية لنادي إنسان الاجتماعي "كن رياضي" ، والتي استمرت لمدة أسبوع وبمشاركة فروع الرياض البالغ عددها 5 فروع، إضافة إلى فرع محافظة الخرج، وذلك في مدارس الملك فيصل بحي السفارات، وبحضور نواف بن إبراهيم الرفدي مدير الاتصال المؤسسي نيابة عن محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، ومديري الفروع وعددٍ من قيادات إنسان ومسؤولين في مدارس الملك فيصل.
وفي التفاصيل، تضمن البرنامج تكريم الفائزين في بطولة كرة القدم والتي نفذت على ملاعب مدارس الملك فيصل، إضافة إلى منافسات رياضية في تنس الطاولة والبلياردو والسباحة أُقيمت في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب.
وشهد حفل الاختتام مباراة في كرة القدم والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى حيث تصدر فرع الشرق المركز الأول فيما حقق فرع الجنوب المركز الثاني وجاء فرع الغرب في المركز الثالث بعد تغلبه على فرع الروضة، وتم توزيع الكؤوس للمراكز الأولى، فيما حصلت الفرق الأخرى المشاركة على الميداليات والجوائز النقدية.
يُذكر أن برنامج "كن رياضي" أحد المبادرات الرئيسة في خطة إدارة البرامج والأنشطة بقطاع المستفيدين والتي تنفذها الجمعية لأبنائها بهدف تنمية قدراتهم واكتشاف وصقل مواهبهم الرياضية التي تنمي فكر الابن وتغذي طاقته الجسدية والذهنية، وتعزز همته ونشاطه، وشغل أوقات الفراغ لديهم في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة.
ويعد نادي إنسان الاجتماعي حاضنة تعليمية وتربوية لأبناء وفتيات إنسان، من خلال مرافقه المتنوعة التي اشتملت على القاعات التدريبية والمهارية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وغيرها، والقاعات التطويرية والفصول التعليمية، والأقسام الثقافية والرياضية.
وتسعى الجمعية من خلال أنشطتها وبرامجها المتنوعة إلى تمكين الأبناء من خلال تنمية ودعم قدراتهم واكتشاف مواهبهم، واستثمار أوقات الفراغ لديهم بما يعزز مهاراتهم، كما تستهدف إلى إلحاقهم في برامج ودورات تدريبية متنوعة يتطلبها سوق العمل، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030 التي شددت على تمكين المستفيدين.