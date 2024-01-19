لزج الشباب السعودي في قطاعات الأعمال.. محافظ الليث يفتتح فرع الجمعية التعاونية للطهاة

من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعيّة التعاونية للطهاة بمنطقة مكة المكرمة نايف الشريف أنَّ الجمعية تهدف لإبراز جهود المحافظة في الاهتمام بالطعام بوصفهِ أحد الموروثات الوطنيّة الأصيلة، بالإضافة إلى تحفيز المواهب السعودية الذين يمتلكون شغفًا واهتمامًا بمجالات الأطعمة المتنوعة وتدريب وتطوير الكفاءات من أبناء وبنات المحافظة، وتوفير فرص تعليمية وتطويرية لهم ومساعدتهم على تحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عملية، ومشاريعَ تجارية مربحة، فضلاً عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور، والاستدامة التنموية.