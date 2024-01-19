لزج الشباب السعودي في قطاعات الأعمال.. محافظ الليث يفتتح فرع الجمعية التعاونية للطهاة

افتتح محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، وبحضور عددٍ من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية فرع الجمعية التعاونية للطهاة، حيث اطَّلع خلال الافتتاح على ما يحتويه الفرع من أدواتٍ وتجهيزات حديثة تسهم في تعزيز ودعم أبناء وبنات المحافظة، والزج بالشباب السعودي المبدع في قطاعات الأعمال.
وأكدَّ محافظ الليث على ما تجده كافة المناشط من دعمٍ ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تُعنى بتطوير الإنسان، وتدفع بمزيدٍ من فرص الدخول في مجالات العمل والإنتاج، للوصول إلى التطلعات المنشودة وتحقيق أهدافها بتفعيل قيمة الشّراكة التكاملية التنمويّة بين الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية لمواصلة الدور الاجتماعي والوطني المتوائم مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعيّة التعاونية للطهاة بمنطقة مكة المكرمة نايف الشريف أنَّ الجمعية تهدف لإبراز جهود المحافظة في الاهتمام بالطعام بوصفهِ أحد الموروثات الوطنيّة الأصيلة، بالإضافة إلى تحفيز المواهب السعودية الذين يمتلكون شغفًا واهتمامًا بمجالات الأطعمة المتنوعة وتدريب وتطوير الكفاءات من أبناء وبنات المحافظة، وتوفير فرص تعليمية وتطويرية لهم ومساعدتهم على تحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عملية، ومشاريعَ تجارية مربحة، فضلاً عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور، والاستدامة التنموية.