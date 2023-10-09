"تعليم جازان" تنظم لقاءً عن "ريادة الأعمال والفضاء"

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، اليوم الاثنين، لقاءً بعنوان "ريادة الأعمال والفضاء"، بفندق هوليدي جازان، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للفضاء.
جاء ذلك برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، وحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.
ويستهدف اللقاء مشرفي ومشرفات الأحياء ومعلمي مادة علم الأرض والفضاء ومعلمات مادة الأحياء.
يذكر أن الأسبوع العالمي للفضاء، يهدف إلى التركيز على التعريف بصناعة الفضاء للأغراض التجارية والفرص المتزايدة؛ لزيادة الأعمال والإسهام في إلهام الطلبة وتحفيزهم واهتمامهم بالفضاء وعلوم التكنولوجيا.
إضافة إلى إظهار الدعم العام لبرامج الفضاء والنهضة العلمية في وطننا الغالي، وإكساب الطلاب والطالبات معلومات ثرية في مجال الفضاء وعلومه، وأهمية زيادة الوعي بالفضاء في تحسين حياة البشر والحفاظ على كوكب الأرض.
ويهدف لقاء "ريادة الأعمال والفضاء" إلى تعزيز مكانة السعودية في مجال استكشاف الفضاء وفق تطلعات رؤية السعودية 2030م.
وتضمن اللقاء تنفيذ العديد من الجلسات أهمها: "أهمية الفضاء"، وريادة الأعمال في الفضاء، و"الدوافع نحو العودة للفضاء"، و"تمكين المرأة السعودية في مجال علم الأرض والفضاء في ضوء رؤية السعودية 2030م".