"تعليم جازان" تنظم لقاءً عن "ريادة الأعمال والفضاء"

وتضمن اللقاء تنفيذ العديد من الجلسات أهمها: "أهمية الفضاء"، وريادة الأعمال في الفضاء، و"الدوافع نحو العودة للفضاء"، و"تمكين المرأة السعودية في مجال علم الأرض والفضاء في ضوء رؤية السعودية 2030م".