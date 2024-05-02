طلبة تعليم الطائف يحصدون 65 جائزة عالمية ومحلية خلال أسبوع

حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف 65 جائزة في المسابقات العالمية والإقليمية والوطنية خلال الأسبوع المنصرم من الفصل الدراسي الحالي للعام 1445هـ.
وفي التفاصيل: حصل طلاب الطائف على مراكز متقدمة في المنافسات المحلية والدولية؛ حيث جاءت كالتالي:
38 طالبًا وطالبة يفوزون في مسابقة راوي الدرعية، و16 طالبًا وطالبة يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة الفرست ليغو، و6 جوائز في المنافسات النهائية لأولمبياد ريادي، و4 أوسمة في برنامج جلوب البيئة، وترشيح طالبة لمعرض الابتكارات والمعارض في ماليزيا.
ومن ناحيته هنّأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريحٍ له عبر "سبق"، الفائزين والفائزات، مثمنًا جهود أسر الطلاب والطالبات ومدارسهم في الوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز.
وأكد "الغامدي" أن هذه الإنجازات تُضَاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.