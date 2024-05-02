طلبة تعليم الطائف يحصدون 65 جائزة عالمية ومحلية خلال أسبوع

38 طالبًا وطالبة يفوزون في مسابقة راوي الدرعية، و16 طالبًا وطالبة يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة الفرست ليغو، و6 جوائز في المنافسات النهائية لأولمبياد ريادي، و4 أوسمة في برنامج جلوب البيئة، وترشيح طالبة لمعرض الابتكارات والمعارض في ماليزيا.