"تقنية أبها" تنظم حفل استقبال لـ1033 متدربًا في الفصل الدراسي الثاني

نظّمت الكلية التقنية بأبها ممثلةً في شؤون المتدربين بالكلية، حفل استقبال 1033 متدربًا مستجدًّا في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ، على مسرح الكلية بحي جوحان بأبها.
جاء ذلك بحضور عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد ردعان الشهري، ورؤساء الأقسام، وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات، وجمع كبير من المتدربين المستجدين.
ورفع عميد الكلية شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدّمه للوطن والمواطن، ولمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونوابه، على الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب، من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيدٍ سعودية مدربة.
كما رحب "آل زيدان" بالمتدرّبين المستجدّين، وحثهم على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات؛ ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.