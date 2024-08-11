"بيئة مكة" تحتضن ورشة تعريفية لتأسيس منظومة القطاع غير الربحي

نظَّمت الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة تعريفية بمقر الوزارة بفرع منطقة مكة المكرمة، تهدف إلى تأسيس منظومة القطاع غير الربحي بالوزارة، والفروع التابعة له، ووضع الهيكلة الاستراتيجية، ورسم خارطة طريق لتفعيل مستهدفات هذه الإدارة وفق المعيار السعودي للتطوع.
واشتملت محاور الورشة على تعريف بأهمية العمل التطوعي، ودوره في تنمية القطاعات الحكومية، والتحديات التي تواجه القطاع، والطرق والسبل المناسبة لتجاوزها، والنتائج المرجوة من تفعيل منظومة القطاع غير الربحي في الوزارة، ومعايير القياس اللازمة لحوكمة هذا القطاع.
وأكد المهندس ماجد الخليف، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في مستهل الورشة أهمية العمل التطوعي، ودوره المهم في الإسهام برفع الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتنفيذًا لخطة برنامج التحول الوطني، ومدى مساهمة القطاع غير الربحي في نمو الناتج المحلي.. مستعرضًا التجارب المماثلة لكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وما حققته من نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن مهام إدارة القطاع غير الربحي تتضمن رفع كفاءة منظومة التطوع بالفرع والمكاتب التابعة له، ووضع خطط التمكين، وطرح الفرصة المناسبة، وتقديم الدعم اللوجستي، وتقديم الاستشارات اللازمة لقطاعات الفرع وإداراته ومكاتبه كافة في مجال المبادرات التطوعية، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الفرع، وتقليص قيمة المصروفات على المشاريع المختلفة.
وأشار "الخليف" إلى أن الفرع حقق خلال النصف الأول للعام الحالي 2024م ما يقدر بـ(573) فرصة تطوعية في مجالات الفرع المختلفة، من بيئة ومياه وزراعة، وبعدد ساعات تطوعية وصل إلى (82816). وقد أسهمت تلك الفرص بعوائد اقتصادية.
وأكد أن الفرع يطمح لزيادة هذا العدد، وتحقيق نِسب أعلى في النصف الثاني من هذا العام.
وأشاد المستشار بندر الحارثي، الذي قدم الورشة، بجهود فرع الوزارة، وتبنِّيه تفعيل العمل التطوعي.