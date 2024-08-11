"بيئة مكة" تحتضن ورشة تعريفية لتأسيس منظومة القطاع غير الربحي

وأكد المهندس ماجد الخليف، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في مستهل الورشة أهمية العمل التطوعي، ودوره المهم في الإسهام برفع الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتنفيذًا لخطة برنامج التحول الوطني، ومدى مساهمة القطاع غير الربحي في نمو الناتج المحلي.. مستعرضًا التجارب المماثلة لكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وما حققته من نتائج ملموسة.