"إثراء" يستقبل أكثر من 75 ألف زائر خلال فعاليات "يوم التأسيس"

فيما لاقت العرضة النجدية التي أُقيمت على فترتين يوميًا، حضورًا لافتًا وتفاعلاً من قبل الزوّار بجميع أعمارهم، في الوقت الذي باتت مرافق إثراء أمكنة جامعة لتفاصيل تاريخ تأسيس المملكة، فهناك من يروي بطولات تاريخية للإمام محمد بن سعود، وآخرون يسردون "حكايات الدرعية" يجاورهم سوق الأقمشة، وصناعة البشت، وسعف النخيل، وصولًا إلى نقوش سعودية مستقاة من طراز تأسيسها.