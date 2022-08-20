مدير تعليم المجمعة يتابع تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وأكّد الملحم في وقت مُبكر على لجنة الاستعداد للعام الجديد بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها من حيث النظافة والصيانة، وتسليم المقررات الدراسية قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.