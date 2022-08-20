مدير تعليم المجمعة يتابع تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وجّه مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، الإدارات والأقسام المعنية ذات العلاقة بالعمل بخطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1444هـ على أكمل وجه، وإعداد التجهيزات اللازمة لضمان بداية جادة ومميزة للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.
وأكّد الملحم في وقت مُبكر على لجنة الاستعداد للعام الجديد بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها من حيث النظافة والصيانة، وتسليم المقررات الدراسية قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
وواصل مدير التعليم اهتمامه ومُتابعته المُستمرة للإنجازات وما تحقّق من مهام؛ لضمان انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الأول وفق الأهداف المنشودة والمرسومة.
وسعت إدارة شؤون المعلمين إلى استقرار المدارس من خلال الإعلان عن حركة النقل الداخلي وإصدار الحركة واعتمادها من مدير تعليم المجمعة في الوقت المحدد.
ورفع الملحم شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم من عناية واهتمام، ولوزارة التعليم على الدعم والمساندة لإيجاد تعليم نوعي ومتميّز، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
وثمّن لقيادات التعليم والمكاتب والأقسام والوحدات ومديري ومديرات المدارس والهيئة التعليمية والإدارية بتعليم المجمعة؛ جهودهم المُبذولة لتحقيق منظومة التعليم.