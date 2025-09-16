في الفترة المسائية.. "تعليم الطائف" يدرّب طلابه على اختبارات القدرات والتحصيلي

وأعدّت المدارس الثانوية سلسلة من اللقاءات لتشمل طلاب كافة مراحل الثانوية العامة، وتهيئتهم معرفيًا ومهاريًا لأداء اختبار القدرات، لتنفيذ هذه المبادرة في الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً، لمدة ساعة ونصف، برغبة من الطلبة.