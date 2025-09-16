في الفترة المسائية.. "تعليم الطائف" يدرّب طلابه على اختبارات القدرات والتحصيلي

بادرت المدارس الثانوية في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بتدريب طلاب المرحلة الثانوية على أساسيات اختبار القدرات، بهدف رفع مستوى أدائهم في اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي التي تعقدها هيئة تقويم التعليم.
وأعدّت المدارس الثانوية سلسلة من اللقاءات لتشمل طلاب كافة مراحل الثانوية العامة، وتهيئتهم معرفيًا ومهاريًا لأداء اختبار القدرات، لتنفيذ هذه المبادرة في الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً، لمدة ساعة ونصف، برغبة من الطلبة.
وتُنفّذ المبادرة لمدة أسبوعين، حسب رغبة المدرسة وطلابها، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من طلاب المدرسة.
وأوضح لـ"سبق" المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن هذه المبادرة التي تبنّتها المدارس الثانوية تستهدف رفع أداء الطلاب في اختبارات القدرات والتحصيلي، وزيادة دافعيتهم نحو تحقيق نتائج أفضل، إلى جانب تعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية هذه الاختبارات.
وأشار "الغامدي" إلى أن الإدارة تكثّف جهودها لتطوير مهارات الطلاب وتحسين نواتج التعلم، بما يسهم في رفع أداء المدارس وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وفق نتائج التقويم الوطنية، مثمنًا جهود تلك المدارس المبادرة في تنفيذ هذه المبادرة، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.