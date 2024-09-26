"تراحم مكة" تحتفل باليوم الوطني بفعاليّات متنوعة بمشاركة أبنائها من المستفيدين

وفي التفاصيل، عبّر المدير التنفيذي لتراحم مكة المكرمة وليد بن خضر الأحمدي، عن أهمية هذه المناسبة، قائلاً: "في اليوم الوطني الـ94 نجدد الولاء والانتماء لوطننا الغالي، مستذكرين التضحيات والجهود التي بُذلت لتأسيس هذا الكيان الشامخ".