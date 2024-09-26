"تراحم مكة" تحتفل باليوم الوطني بفعاليّات متنوعة بمشاركة أبنائها من المستفيدين

احتفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمكة المكرمة باليوم الوطني السعودي الـ94، وسط أجواء مليئة بالوطنية والبهجة، وبمشاركة أبناء اللجنة من المستفيدين.
وفي التفاصيل، عبّر المدير التنفيذي لتراحم مكة المكرمة وليد بن خضر الأحمدي، عن أهمية هذه المناسبة، قائلاً: "في اليوم الوطني الـ94 نجدد الولاء والانتماء لوطننا الغالي، مستذكرين التضحيات والجهود التي بُذلت لتأسيس هذا الكيان الشامخ".
وأضاف "الأحمدي" أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي لتعزيز روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ويكتسب بعدًا إنسانيًا ومجتمعيًا مميزًا بمشاركة أبناء تراحم".
وأشار إلى أن إشراك أبناء اللجنة في مثل هذه الفعاليّات يهدف إلى تعزيز مشاعر الانتماء والفخر الوطني لديهم، مؤكدًا أن المملكة تحتضن جميع أبنائها بحب ورعاية ليبنوا معًا مستقبلاً أكثر إشراقًا.
وشهد الحفل تحت إشراف قسم الاتصال المؤسسي والذي تضمن فعاليّات الاحتفال فقرات متنوعة، وذلك بالتعاون مع سيتي سنتر بدأت بكلمة ألقتها اختصاصية التطوع، الأستاذة رشا الأحمدي، نيابة عن مدير خدمات المستفيدين، تلاها عرض استعراضي قدمه الأطفال.
وشهد الحفل عرضًا لقصة "ستو سلمى" التي تناولت موضوع التوحيد، ومسيرة للأطفال بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الحركية والأنشطة الترفيهية، مثل التزلج والألعاب الرملية.
وحرصت لجنة تراحم على أن يكون هذا الاحتفال فرصة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وتعزيز روح الوطنية والتكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع.