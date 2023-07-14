تعاون بين جمعتَيْ "ابتسم" و"إبصار" لتبادل الخبرات وتوفير الخدمات للمستفيدين

وتستهدف الاتفاقية جعل الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاصًا فاعلين، من خلال تقديم خدمات صحية، تخفف العبء عنهم، وتزيل الألم؛ لتمكينهم من المجالات كافة سعيًا لتحقيق مبدأ التعاون والشراكة الاجتماعية بين القطاعات غير الربحية، وتبادُل الخبرات الإدارية والعلمية فيما بينها، كلٌّ في مجال اختصاصه.