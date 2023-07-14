تعاون بين جمعتَيْ "ابتسم" و"إبصار" لتبادل الخبرات وتوفير الخدمات للمستفيدين

وقَّعت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية اتفاقية تبادُل خدمات وخبرات مع جمعية إبصار الخيرية، تهدف إلى توفير الخدمات العلاجية والتوعوية لمستفيدي جمعية إبصار للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.
وتتضمن الاتفاقية العمل بين الجانبَيْن على توفير الخدمات العلاجية في أمراض الفم والأسنان للعلاجات الضرورية غير التجميلية لذوي الإعاقة البصرية، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية لهم، وتم توقيع الاتفاقية في مقر جمعية إبصار بجدة.
ومثَّل جمعية ابتسم في الاتفاقية عبدالعزيز فتني المدير التنفيذي للجمعية، ومثَّل جمعية إبصار أمل الحنيطي المدير التنفيذي لإبصار.
وتستهدف الاتفاقية جعل الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاصًا فاعلين، من خلال تقديم خدمات صحية، تخفف العبء عنهم، وتزيل الألم؛ لتمكينهم من المجالات كافة سعيًا لتحقيق مبدأ التعاون والشراكة الاجتماعية بين القطاعات غير الربحية، وتبادُل الخبرات الإدارية والعلمية فيما بينها، كلٌّ في مجال اختصاصه.