مرافق تجمع الطائف الصحي تحتفل بـ"يوم التأسيس"

احتفلت مرافق تجمع الطائف الصحي، بـ"يوم التأسيس"، لأربعة أيام متواصلة، بمشاركة القيادات والموظفين بالتجمع والمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية.
وقد حضر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، حفل التجمع الذي نظم بمقر التجمع صباح أمس، بمشاركة نواب الرئيس ومديري المستشفيات وقيادات أمن المنشآت.
وزار "المالكي"، الخيمة وشاهد الصور التراثية والأجنحة المقامة التي ترمز إلى تاريخ الأجداد وتؤصل لمرحلة تاريخية عظيمة شكلت ما نعيشه الآن. كما تضمن الحفل، ركن تقديم الوجبات الشعبية القديمة التي اشتهرت بالمملكة.
وقال الدكتور "المالكي": إن "يوم التأسيس" يذكرنا برجالات ولدوا من رحم هذه الأرض رووها بدمائهم وتحملوا الصعاب والأهوال حتى جمعوا شتات الأرض والتراب وزرعوا اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن، ليسلموها للأجيال من بعدهم.
وأكد "المالكي"، أن هذا اليوم يحتم علينا أن نتذكره دومًا ونذكر به الأجيال القادمة، وبما تم فيه وما سيتم بمشيئة الله تعالى، لهذا الوطن والمواطن وفق رؤية وطنية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.