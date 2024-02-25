مرافق تجمع الطائف الصحي تحتفل بـ"يوم التأسيس"

وأكد "المالكي"، أن هذا اليوم يحتم علينا أن نتذكره دومًا ونذكر به الأجيال القادمة، وبما تم فيه وما سيتم بمشيئة الله تعالى، لهذا الوطن والمواطن وفق رؤية وطنية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.