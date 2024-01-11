مجلس أمناء جائزة "فيصل بن بندر" للتميز يناقش تطوير معايير جودتها في دورتها الثانية

اجتمع الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان عضو مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة اليوم مع أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض وعدد من المسؤولين في أمانة الجائزة بحضور عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور سعد الرويتع.