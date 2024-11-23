محافظ عنيزة يزور الوحدة السكنية لـ"مأوى" ويشيد بشركاء النجاح

زار محافظ عنيزة سعد السليم، اليوم السبت، الوحدة السكنية الجاهزة التي أنجزتها جمعية "مأوى"، بالتعاون مع جمعية "بيوت" النسائية بعنيزة، ضمن مبادرة "رحب" الرامية إلى تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة.