محافظ عنيزة يزور الوحدة السكنية لـ"مأوى" ويشيد بشركاء النجاح

زار محافظ عنيزة سعد السليم، اليوم السبت، الوحدة السكنية الجاهزة التي أنجزتها جمعية "مأوى"، بالتعاون مع جمعية "بيوت" النسائية بعنيزة، ضمن مبادرة "رحب" الرامية إلى تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة.
رافق المحافظ خلال الزيارة، ممثلون من البنك العربي الوطني، وعدد من شركاء النجاح وأعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين.
واستعرض المحافظ ومرافقوه تفاصيل المشروع السكني المتميز، الذي يُعَد نموذجًا للعمل التعاوني والمجتمعي المثمر.
وتخلل الزيارةَ الاطلاعُ على جهود الشركاء في إتمام الأعمال النهائية للوحدة؛ حيث شملت الأعمال التطوعية التشجير وتنظيف محيط الوحدة؛ مما أضفى عليها بُعدًا جماليًّا يبرز قيمة التكاتف المجتمعي.
وقال المتحدث الرسمي لجمعية "مأوى" يوسف الفردوس: إن زيارة المحافظ ودعم شركاء النجاح، تعكس التزام الجميع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن "هذا المشروع ليس مجرد مبنى؛ بل خطوة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة. نشكر جميع المشاركين في هذه المبادرة، ونتطلع لمشاريع مستقبلية تحقق الأثر الإيجابي نفسه".
وأشاد المحافظ، بجهود جمعية "مأوى" وشركائها؛ مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاع الخيري والمجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد تزامنت الزيارة مع فعالية تطوعية شارك فيها الحضور بزراعة الأشجار في محيط الوحدة السكنية؛ في خطوة رمزية تؤكد أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وتعد هذه المبادرة شاهدًا على نجاح الجهود المشتركة بين القطاع الخيري والخاص والحكومي، وتجسد رؤية مجتمعية تسعى لتحقيق حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة والمساهمة في زيادة نسبة تملك المسكن الملائم لأسر المواطنين وذويهم.
وبالتالي المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال مساهمة القطاع غير الربحي في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص للعمل التطوعي الاحترافي في مجال الإسكان التنموي.