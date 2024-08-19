"هيئة التطوير الدفاعي" وجامعة الملك خالد تبحثان أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية

التقى محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الاثنين بمقر الجامعة بمدينة أبها، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني.
وفي التفاصيل، بحث الجانبان الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والجامعة في المجالات المتعلقة بنشاط الهيئة في التقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية، وتأسيس البرامج والمشاريع ذات الصلة بين الجامعة والهيئة.
واستعرضت الهيئة خلال اللقاء مهام وأدوار الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والأدوار المتوقعة من الجامعة في قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة بنشاط الهيئة، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الجامعة والهيئة.
كما اطلع وفد الهيئة على أبرز المرافق ومراكز الأبحاث ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
وأكد "السليمان" أن الهيئة تواصل تعاونها مع الجامعات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي، وقال إن الهيئة ماضية في تجسير الهوة بين الجامعات ومراكز التطوير والصناعات العسكرية، وذلك بتعزيز أدوار الجامعات الوطنية في منظومة التطوير الدفاعي.
وأشاد بما حققته جامعة الملك خالد في مجال الأبحاث العلمية، وفي القدرات البشرية والبنى التحتية، التي تتمتع بها الجامعة. كما أشاد معاليه باستراتيجية الجامعة التي أخذت بالحسبان قدرات الجامعة وبيئتها.
بدوره، رحَّب رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، بمحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والوفد المرافق له؛ للاطلاع على إمكانيات الجامعة، والتباحث لتأطير مستوى الشراكة والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة، من خلال عقد شراكات استراتيجية بين الجهتين. مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بالشراكة مع الهيئة في ضوء ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بحثية وابتكارية متميزة من حيث البنية التحتية والكوادر البشرية.