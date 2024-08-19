"هيئة التطوير الدفاعي" وجامعة الملك خالد تبحثان أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية

بدوره، رحَّب رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، بمحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والوفد المرافق له؛ للاطلاع على إمكانيات الجامعة، والتباحث لتأطير مستوى الشراكة والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة، من خلال عقد شراكات استراتيجية بين الجهتين. مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بالشراكة مع الهيئة في ضوء ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بحثية وابتكارية متميزة من حيث البنية التحتية والكوادر البشرية.