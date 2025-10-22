أكثر من 190 ألف خدمة قدّمها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث من 2025

واصل مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي تميّزه في تقديم الخدمات التخصصية عالية الجودة، حيث قدّم خلال الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 190 ألف خدمة طبية للمرضى والمراجعين في مختلف الأقسام.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن العيادات الخارجية استقبلت 11,823 مراجعًا، فيما أُجريت 279 عملية قلب مفتوح، وبلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 2,137 عملية، ما يعكس الكفاءة العالية للفِرق الطبية والتقنية في المركز.
كما قدّم قسم الأشعة خدماته لـ 5,924 مراجعًا، فيما أجرى المختبر أكثر من 139,832 فحصًا مخبريًا، ونفّذ قسم جراحة اليوم الواحد نحو 256 عملية، في حين صرف قسم الصيدلية أكثر من 32,334 وصفة طبية خلال الفترة ذاتها.
ويأتي هذا الأداء المتميّز ضمن جهود تجمّع المدينة المنورة الصحي لتعزيز كفاءة الخدمات التخصصية وتحقيق مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة للمستفيدين.