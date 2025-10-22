أكثر من 190 ألف خدمة قدّمها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث من 2025

كما قدّم قسم الأشعة خدماته لـ 5,924 مراجعًا، فيما أجرى المختبر أكثر من 139,832 فحصًا مخبريًا، ونفّذ قسم جراحة اليوم الواحد نحو 256 عملية، في حين صرف قسم الصيدلية أكثر من 32,334 وصفة طبية خلال الفترة ذاتها.