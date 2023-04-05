إحدى مدارس الليث توفر لطلابها "كشك" في سوق الليالي الرمضانية

قدّمت مدرسة بمحافظة الليث مبادرة لعدد من طلابها تمثلت في المشاركة ضمن سوق الليالي الرمضانية، وذلك من خلال توفير "كشك" لممارسة البيع والشراء خلال ليالي رمضان المبارك.
وأطلقت ابتدائية ومتوسطة سعيد بن العاص لتحفيظ القرآن الكريم هذه المبادرة لعدد من طلابها المتفوقين دراسيًا الذين رأت أن لديهم حبًا لممارسة العمل.
وتهدف المبادرة إلى زرع الثقة وحب العمل وتنمية جوانب المشاريع الريادية لدى الطلاب.
وجاء اختيار هؤلاء الطلاب بناءً على تفوقهم في برنامج "التاجر الصغير" الذي تنظمه المدرسة خلال العام الدراسي؛ لتدريب الطلاب على ممارسة الأعمال الحرة في المشاريع الريادية.