أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ ورشة عمل لمناقشة أبرز خدمات البلدية والتحديات

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ورشة العمل الافتراضية لموسم الحج القادم، بحضور أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، ومشاركة نائبه ووكلاء الأمين وعدد من قيادات الأمانة العاملة في موسم الحج.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أنه من أهداف الورشة تهيئة العاملين، وتفعيل الحلول المناسبة؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بتأدية مناسكهم بكل يُسر وسهولة، وسط منظومة الخدمات البلدية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها عرض خطة الإدارة العامة للمشاعر المقدسة لموسم حج 1445، وعرض خطط مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، وجلسة حوارية لمناقشة أبرز التحديات والعمل على إيجاد حلول لمواجهتها، وتقديم برامج متطورة لتحسين الخدمات البلدية في الحج.