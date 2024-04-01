أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ ورشة عمل لمناقشة أبرز خدمات البلدية والتحديات

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها عرض خطة الإدارة العامة للمشاعر المقدسة لموسم ‫حج 1445، وعرض خطط مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، وجلسة حوارية لمناقشة أبرز التحديات والعمل على إيجاد حلول لمواجهتها، وتقديم برامج متطورة لتحسين الخدمات البلدية في الحج.