"مدير التدريب التقني والمهني" بمكة يفتتح معرض "روح الفن" بجدة

وجاء المعرض بالتعاون بين الكلية التقنية للبنات وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وضم أعمالًا فنية ولوحات للخط العربي والمجسمات وفقرات موسيقية تعبيرية، إلى جانب عرض أعمال الأزياء والمكياج السينمائي.. ويعد الأول من نوعه بالمنطقة.