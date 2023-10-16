"مدير التدريب التقني والمهني" بمكة يفتتح معرض "روح الفن" بجدة

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني، معرض "روح الفن" المقام بأحد أسواق جدة، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة محمد آل صبيح والدكتورة عفراء اللياتي عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة وأعضاء الهيئة الاستشارية بالجمعية ونخبة من المثقفين والفنانين.
وجاء المعرض بالتعاون بين الكلية التقنية للبنات وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وضم أعمالًا فنية ولوحات للخط العربي والمجسمات وفقرات موسيقية تعبيرية، إلى جانب عرض أعمال الأزياء والمكياج السينمائي.. ويعد الأول من نوعه بالمنطقة.
وأشاد الحضور بالأعمال المعروضة وبإتقان الطالبات والمتدربات في مجال تصميم الأزياء والمكياج.
وقدم القرني شكره لكل الجهات المشاركة، وأعرب عن اعتزازه بالأعمال التي قدمت من قبل طالبات الكلية التقنية، وأكد أن الجميع يعمل بالتكامل لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠ .
من جانبه أشاد مدير جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة محمد آل صبيح، بدور رسالة التدريب التقني في تحقيق النهضة المنشودة للوطن
وقال إن المنجزات تتحقق بتضافر الجهود وبوجود القيادات الواعية. كما أعرب عن شكره لعميدة كلية التقنية للبنات الدكتورة عفراء اللياتي والمدربات والطالبات، وأشار إلى أهمية دعم ورعاية المواهب المبدعة في الكلية من جميع الجهات المعنية.