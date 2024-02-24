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"محافظ مرات" يشارك "أثيثية" الاحتفال بيوم التأسيس ويتجول في تراثها وبلدتها التاريخية

زار متحف السويدان التراثي واطلع على محتوياته الأثرية
"محافظ مرات" يشارك "أثيثية" الاحتفال بيوم التأسيس ويتجول في تراثها وبلدتها التاريخية

شارك محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ مساء اليوم احتفال أهالي مركز أثيثية بمناسبة يوم التأسيس.

وكان في استقباله لدى وصوله المركز، رئيس مركز أثيثية فهد الحميدي الزامل ورئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل ومديرو الجهات الحكومية وعدد من أهالي أثيثية .

شملت الزيارة مدرسة أثيثية القديمة وبلدة أثيثية التاريخية، وقدم المهندس عبدالعزيز الزامل شرحًا مفصلاً .

وتخلل الجولة زيارة متحف خالد السويدان التراثي، الذي يحتوي قطعًا تراثية نادرة، وفي ختام الزيارة قدم المهندس عبدالعزيز الزامل هدية تذكارية لمحافظ مرات، ولرئيس البلدية .

محافظ مرات
يوم التأسيس 2024

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