جمعية "كيان" للأيتام توعي مستفيداتها بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

نفذت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بالتعاون مع جمعية "زهرة" لنشر الوعي ومكافحة سرطان الثدي، محاضرة توعوية لمستفيداتها بعنوان: "التوعية عن سرطان الثدي" قدمتها شهد الخماش، عبر برنامج تييمز.
وتهدف جمعية كيان من تنظيمها المحاضرة إلى تعزيز ثقافة مستفيديها بأهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدارك هذا المرض قبل انتشاره.
وشددت "شهد الخماش" في المحاضرة على أهمية التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر مشيدةً باهتمام جمعية كيان في الجانب الصحي والتوعوي لمستفيديها، مشيرةً إلى أن المرض لا يفرق بين جنس أو عمر، وأن نسبة إصابة النساء بالسعودية بلغت 31 % وإصابة الرجال 1 % ، مضيفةً أن المرض يحدث عندما تنمو الخلايا بشكل غير طبيعي في أنسجة الثدي وتبدأ بالتكاثر.
وبيّنت أن هناك نوعين من الأورام، الأول "حميد" لا يحتاج إلى التدخل الجراحي والثاني "خبيث" ويحتاج إلى التدخل الطبي الفوري لأنه سريع الانتشار.
وأشارت إلى عوامل خطر سرطان الثدي المتمثلة في: النساء والبلوغ المبكر قبل سن 12 سنة، وانقطاع الدورة بعد 55 سنة، وإنجاب الطفل الأول بعد سن الثلاثين والتدخين والسمنة، وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي.
ونبهت إلى أهمية الكشف المبكر قبل ظهور أي علامات شائعة تشير الإحساس بوجود كتلة، أو انكماش الحلمة، أو وجود إفرازات منها، أو احمرار الجلد، أو تقشره.
كما شددت على فائدة الكشف المبكر من عمر 40 سنة كل "سنتين" باستخدام جهاز "الماموجرام"، مشيرةً إلى أن بعض الحالات تكون معرضة إلى الإصابة إذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة، أو التعرض إلى العلاج الإشعاعي في سن صغيرة، حينها لابد من الكشف كل 6 أشهر حتى يقلل من مراحل العلاج الصعبة والمتأخرة ويساعد على الاكتشاف المبكر للمرض وزيادة الشفاء بإذن الله بنسبة 95 %.
ثم أشارت إلى طرق التشخيص المتمثلة في مراحل العلاج الثلاث "الهرموني والموجه والمناعي"، وشددت على اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي منها: "اتباع أسلوب حياة صحي، تجنب التدخين بكل أشكاله، ممارسة المشي والرياضة، المحافظة على الكشف المبكر بشكل دوري، المحافظة على وزن صحي، الرضاعة الطبيعية، الإنجاب قبل سن الثلاثين، استشارة الطبيب".
وفي الختام شكرت جمعية كيان، جمعية "زهرة وشهد الخماش" على جهودهن المبذولة بالتعاون مع كيان لتوعية مستفيديها بسرطان الثدي وتمنت للجميع الصحة والسلامة منه.
يُشار إلى أنه حرصًا من جمعية "كيان" للأيتام على صحة مستفيديها ولأنهم "غاليين عليها" شاركت خلال شهر أكتوبر الوردي بالتوعية بسرطان الثدي مع جمعية زهرة بتوزيع البروشورات التوعوية والشريط الوردي عليهم وعلى موظفات الجمعية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر وأهميته في سرعة العلاج والسيطرة عليه قبل الانتشار، كما بادرت كيان بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بزيارة المستفيدات لمركز عبداللطيف بهدف الكشف المبكر وإجراء الفحوص وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم كما شجعت مستفيديها على التطوع تعزيزًا لروح العطاء والمشاركة الاجتماعية.