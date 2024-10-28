جمعية "كيان" للأيتام توعي مستفيداتها بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

كما شددت على فائدة الكشف المبكر من عمر 40 سنة كل "سنتين" باستخدام جهاز "الماموجرام"، مشيرةً إلى أن بعض الحالات تكون معرضة إلى الإصابة إذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة، أو التعرض إلى العلاج الإشعاعي في سن صغيرة، حينها لابد من الكشف كل 6 أشهر حتى يقلل من مراحل العلاج الصعبة والمتأخرة ويساعد على الاكتشاف المبكر للمرض وزيادة الشفاء بإذن الله بنسبة 95 %.