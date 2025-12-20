برعاية أمير الشرقية وبمشاركة 48 جمعية.. انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة

وأضاف أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمبادرة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة القطاع غير الربحي، وتجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتمكين الإنسان وتطوير المؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في ترسيخ المبادرة كمنصة وطنية فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة. كما أشار إلى أن المبادرة حظيت بدعم واهتمام مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية.