"محافظ شرورة" يطّلع على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

اطّلع محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم الأحد، على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ بمدارس المحافظة.
واستهل العنزي؛ جولته التفقدية بزيارة لمدرسة ثانوية الأمير مشعل بن سعود، وكان في استقباله لدى وصوله مدير التعليم بالمحافظة سعيد عوض القحطاني؛ حيث اطّلع على سير الاختبارات والإجراءات المتخذة واستمع إلى شرحٍ مفصّلٍ من مدير التعليم عن أعمال اللجان.
ونوّه "العنزي" بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها مثمّناً حرص أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب على مواصلة المسيرة التعليمية وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانات اللازمة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم وإدارة تعليم شرورة، وما قدّموه طيلة الفصل الدراسي الأول من جهدٍ مميّز.