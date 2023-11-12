"محافظ شرورة" يطّلع على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

ونوّه "العنزي" بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها مثمّناً حرص أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب على مواصلة المسيرة التعليمية وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانات اللازمة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم وإدارة تعليم شرورة، وما قدّموه طيلة الفصل الدراسي الأول من جهدٍ مميّز.