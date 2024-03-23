بدءاً من الغد.. "أجاويد تك" تضع العالم التقني بين أيدي زوار "أجاويد المجاردة"

أعلن فرع جامعة الملك خالد بتهامة أنه وضمن مبادرات أجاويد2 بمحافظة المجاردة ستنطلق فعاليات مبادرة "أجاويد تك" والورش المصاحبة على مدار 4 أيام، من شارع اليمامة يومي الأحد والاثنين القادمين، ومن ثم مركز ختبة وعبس، وكذلك مركز أحد ثربان.
ويصاحب الفعالية العديد من المعارض والأركان مثل المعرض التقني، وركن الواقع الافتراضي وصيانة الجوالات والحاسب الآلي، وركن الاستشارات التقنية والدعم الفني.
وتشتمل الأنشطة المصاحبة للفعالية على ورشتي عمل بعنوان الهندسة الاجتماعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الجامعة منح شهادات للحضور والتسجيل عن طريق الباركود المرفق بالإعلان، موضحة أن الدعوة عامة للجميع.