بدءاً من الغد.. "أجاويد تك" تضع العالم التقني بين أيدي زوار "أجاويد المجاردة"

أعلن فرع جامعة الملك خالد بتهامة أنه وضمن مبادرات أجاويد2 بمحافظة المجاردة ستنطلق فعاليات مبادرة "أجاويد تك" والورش المصاحبة على مدار 4 أيام، من شارع اليمامة يومي الأحد والاثنين القادمين، ومن ثم مركز ختبة وعبس، وكذلك مركز أحد ثربان.