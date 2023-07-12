أمانة الباحة تنظم ورشة عمل لتعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح

تُطلِق أمانة منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: "تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح".
ويشارك في الفعالية، نحو 80 من قيادات الأمانة ومنسوبيها ورؤساء وموظفي بلديات المنطقة، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".
وتنعقد ورشة العمل، بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدعم ومتابعة من وكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية.
وأيضًا بمتابعة أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط؛ وبتعاون وكالة المراجعة الداخلية والضوابط الرقابية في التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".
يأتي ذلك لتفعيل دور التوعية وتعزيز التعاون والنزاهة والشفافية في أعمال ومشروعات القطاع البلدي، وتثقيف منسوبي الجهات الحكومية، وإبراز الأثر المعرفي لهذه الورشة، ما يسهم في تجفيف منابع الفساد ورفع مستوى إحكام النظام الرقابي في الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتتضمّن الورشة محورين؛ أولهما: "آلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع"، يقدمه المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني.
أما المحور الثاني فيأتي بعنوان "مكافحة الفساد في العقود والمشاريع الحكومية"، ويقدمه مهندس متابعة تنفيذ مشروعات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" المهندس علي جريد الجريد.