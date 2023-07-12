أمانة الباحة تنظم ورشة عمل لتعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح

يأتي ذلك لتفعيل دور التوعية وتعزيز التعاون والنزاهة والشفافية في أعمال ومشروعات القطاع البلدي، وتثقيف منسوبي الجهات الحكومية، وإبراز الأثر المعرفي لهذه الورشة، ما يسهم في تجفيف منابع الفساد ورفع مستوى إحكام النظام الرقابي في الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.