هيئة حقوق الإنسان بالشرقية تُكرم فرع وزارة الإعلام بالمنطقة

وأوضح في الوقت نفسه، أن الإسلام قد سبق هذا وتجاوزه، مرتقيًا بالإنسان إلى مستوى أنبل وأسمى، لينال حريته وكرامته حيًّا وميتًا، ويحفظ للمجتمعات قيمَها وأمنَها وعقيدتها.