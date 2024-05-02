هيئة حقوق الإنسان بالشرقية تُكرم فرع وزارة الإعلام بالمنطقة

كرمت هيئة حقوق الإنسان بالشرقية، اليوم الخميس، فرع وزارة الإعلام بالمنطقة؛ لدعمه ومشاركته في مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان"، والعمل على إنجاحها.
ودشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مؤخرًا بمقر الإمارة، تلك المبادرة، وتهدف إلى استدامة مفاهيم نشر ثقافة حقوق الإنسان، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من موظفي القطاعات الحكومية المستهدفة.
وكان فرع وزارة الإعلام بالشرقية، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، قد فعل مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان"، في مقر فرع الوزارة بالدمام، أمس الأربعاء.
وذلك من خلال ركن توعوي جرى خلاله التعريف بالحقوق التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وإبراز جهود الهيئة في التوعية بتلك الحقوق والخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
كما التقى المدير العام لفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية خالد السديري، خلال المبادرة، المدير العام لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي.
ورحب "السديري"، بفريق الهيئة، مثمنًا اختيار الوزارة للتعريف بهذه المبادرة كثالث جهة تفعل المبادرة في المرحلة الثانية لها، انطلاقًا من تعاون الوزارة مع مختلف القطاعات في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد "السديري"، على تعاون فرع المنطقة الشرقية؛ لما يخدم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها إعلاميًا.
وأوضح في الوقت نفسه، أن الإسلام قد سبق هذا وتجاوزه، مرتقيًا بالإنسان إلى مستوى أنبل وأسمى، لينال حريته وكرامته حيًّا وميتًا، ويحفظ للمجتمعات قيمَها وأمنَها وعقيدتها.