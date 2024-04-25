مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يحتضن برنامجاً توعوياً لاضطرابات طيف التوحد

وتفصيلاً، أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي الدكتور فوزي الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى توعية أكبر عدد من فئات المجتمع حول اضطراب طيف التوحد، وتعريفه وتشخيصه وأسبابه وأعراضه المختلفة، إلى جانب التأكيد على أهمية التشخيص المبكر لطيف التوحد، ومتابعة الأعراض غير الطبيعية التي تظهر على الأطفال، منوهاً بما وفرته الحكومة الرشيدة لهذه الفئة الغالية من الإمكانات لعلاجهم وتأهيلهم.