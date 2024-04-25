مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يحتضن برنامجاً توعوياً لاضطرابات طيف التوحد

احتضن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم الخميس، برنامجاً توعوياً بعنوان "اضطراب طيف التوحد" الذي نظمته كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة مركز التوحد الأول وذلك في البهو والقاعة الرئيسية.
وتفصيلاً، أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي الدكتور فوزي الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى توعية أكبر عدد من فئات المجتمع حول اضطراب طيف التوحد، وتعريفه وتشخيصه وأسبابه وأعراضه المختلفة، إلى جانب التأكيد على أهمية التشخيص المبكر لطيف التوحد، ومتابعة الأعراض غير الطبيعية التي تظهر على الأطفال، منوهاً بما وفرته الحكومة الرشيدة لهذه الفئة الغالية من الإمكانات لعلاجهم وتأهيلهم.
وبينت الدكتورة آسية خوجة، مشرفة قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز أن هذا البرنامج التوعوي يأتي في سياق التعاون الدائم بين الكلية والقطاعات الحكومية والخاصة لدعم جميع الفعاليات والبرامج التي تعزز الشراكة المجتمعية لخدمة الوطن وتعزيز برامج التنمية، كما تساهم في تجويد مخرجات التعلم وتحسين مهارات الطلبة المطلوبة لسوق العمل وريادة الأعمال.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لمركز التوحد الأول عبير جليدان، أن هذا البرنامج يُعد أحد مشاريع الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية الذي عملت على وقفه مدى الحياة لخدمة مصابي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، ويسعى المركز إلى استقطاب الشركاء والجهات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة لهم.
وتضمن البرنامج عدة أركان، منها ركن للتوعية من اضطراب التوحد، وركن تجربة الواقع الافتراضي لإحساس التوحد عبر جهاز VR، وركن بيع منتجات من صنع ذوي التوحد، بالإضافة إلى ركن بيع القهوة من صنع ذوي التوحد.