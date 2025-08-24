مدير تعليم الطائف يشدد على التميز والانضباط ويناقش آخر استعدادات العام الدراسي الجديد

أكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بعزيمة وطموح لبناء جيل واعٍ ومتمكن يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.