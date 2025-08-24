مدير تعليم الطائف يشدد على التميز والانضباط ويناقش آخر استعدادات العام الدراسي الجديد

أكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بعزيمة وطموح لبناء جيل واعٍ ومتمكن يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.
وخلال ترحيبه بعودة المعلمين والمعلمات، شدّد الغامدي على أهمية دور الكوادر التعليمية والإدارية في غرس القيم وتحقيق رسالة التعليم، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتكريس العطاء لخدمة الطلاب والطالبات، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق.
وناقش الغامدي مع الإدارات والأقسام والوحدات، بحضور المساعدين، مؤشرات الجاهزية وخطط دعم انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك خلال الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية، والذي تضمن استعراض مؤشرات الاستعداد، وبلاغات نظام الدعم الموحّد، ومشروع حصر الأصول.
كما أكد على أهمية تعزيز جاهزية المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة تحقق جودة المخرجات التعليمية والتعلم المستدام، واستمرار التعاون بين الإدارات واللجان لتحقيق التميز المؤسسي وضمان جودة المخرجات بكفاءة وتكامل. وأشار كذلك إلى ضرورة رفع كفاءة إدارة الأصول وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفق معايير دقيقة، لافتًا إلى أن استمرارية العمل التكاملي بين الإدارات واللجان تمثل ركيزة لتحقيق التميز ودعم التحول المؤسسي.
واختتم الغامدي بالتأكيد على تقديره لجهود الإدارات والأقسام، مشيدًا بدورهم في صناعة أثر إيجابي ينعكس على تحسين نواتج التعلم.