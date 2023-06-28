محافظ شقراء يصلي العيد مع الأهالي وينوه بنجاح تنظيم الجوامع والمصليات
أدّى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد، منوهاً بنجاح شرطة المحافظة وإدارة المرور والدوريات الأمنية بالمحافظة في تنظيم حركة السير والتواجد الأمني في الشوارع الرئيسية وأمام مصليات العيد.
وقد أمّ المصلين الشيخ محمد الشايع، والذي بدأ خطبته ببيان مزايا هذا اليوم العظيم، ثم تحدث عن أهمية التسامح والتصافي والعفو والصفح بين الأهل والأقارب والأصحاب، مؤكداً على فضائل يوم النحر وخصائصه وآدابه وسننه مع بيان لبعض المسائل المتعلقة بالأضاحي، وإبراز لبعض الجوانب المتعلقة بالرحمة للأضحية.
وركز "الشايع" على الشكر والثناء والدعاء لبلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، ممثلةً في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقومون به من أعمال جليلة وتوجيهات مسددة، وتسخير لكل الجهود والخدمات والإمكانات لراحة الحجاج والمعتمرين.
وكان جموع المصلين قد أدوا صلاة العيد في عدد من جوامع المحافظة، والمراكز التابعة لها.