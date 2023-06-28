محافظ شقراء يصلي العيد مع الأهالي وينوه بنجاح تنظيم الجوامع والمصليات

وقد أمّ المصلين الشيخ محمد الشايع، والذي بدأ خطبته ببيان مزايا هذا اليوم العظيم، ثم تحدث عن أهمية التسامح والتصافي والعفو والصفح بين الأهل والأقارب والأصحاب، مؤكداً على فضائل يوم النحر وخصائصه وآدابه وسننه مع بيان لبعض المسائل المتعلقة بالأضاحي، وإبراز لبعض الجوانب المتعلقة بالرحمة للأضحية.