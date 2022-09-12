بالأرقام.. "مهرجان الأفلاج" يحقق نجاحات غير مسبوقة.. والمبيعات تتجاوز 13 مليوناً

وكشفت الإحصائيات التي أظهرتها لجان المهرجان عن بلوغ عدد المبيعات 13 مليوناً و800 ألف ريال، فيما بلغ عدد الزوار للمهرجان 46000 زائز، منهم شيخ التمور بالأحساء عبدالحميد الحليبي، بالإضافة إلى تجار التمور من داخل المملكة ودول الخليج وممثلي عدد من السفارات بالمملكة.