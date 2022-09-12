بالأرقام.. "مهرجان الأفلاج" يحقق نجاحات غير مسبوقة.. والمبيعات تتجاوز 13 مليوناً

حقق مهرجان الأفلاج للتمور أرقاماً قياسية أكدت نجاحه رغم قصر فترة إقامته التي امتدت على مدار أربعة أيام فقط.
وكشفت الإحصائيات التي أظهرتها لجان المهرجان عن بلوغ عدد المبيعات 13 مليوناً و800 ألف ريال، فيما بلغ عدد الزوار للمهرجان 46000 زائز، منهم شيخ التمور بالأحساء عبدالحميد الحليبي، بالإضافة إلى تجار التمور من داخل المملكة ودول الخليج وممثلي عدد من السفارات بالمملكة.
كما شهد المهرجان تغطية إعلامية عبر الصحف الإلكترونية ومشاهير السوشيل ميديا، فيما تجاوزت عدد التغريدات التي تحدثت عن المهرجان أكثر من 700 تغريدة على منصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وأظهرت إحصائيات المهرجان عرض 90 مزارعاً لمنتجاتهم سواءً داخل خيمة العرض أو في ساحات الحراج المصاحبة للمهرجان، باعوا أكثر من مليون ونصف المليون كيلو جرام.