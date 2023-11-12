انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة "سراة عبيدة"

وأكد أن كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة، تحظى بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات، حسب الخُطط الإشرافية المُعتمدة، والتي ستنعكس إيجابًا على الميدان التعليمي، لاسيما خلال هذه الفترة المُهمة.