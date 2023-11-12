انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة "سراة عبيدة"

أدى طلاب وطالبات مدارس محافظة سراة عبيدة، اليوم الأحد، أول اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 1445هـ، وسط استعدادات فنية وتنظيمية كبيرة.
ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، على انطلاقة الاختبارات، بجولة ميدانية لثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومتوسطة ابن الأثير بقطاع سراة عبيدة.
واطلع "العلكمي" خلال زيارته، على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، ونماذج الأسئلة، وأعمال لجنة الكنترول.
وشدد "العلكمي" على أهمية رصد الدرجات في نظام "نور المركزي" أولًا بأول.
وفي ختام جولته، قدّم "العلكمي" الشكر والتقدير لإدارات المدارس "بنين" و"بنات"، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية فيها، على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات.
وقال: إن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية "بنين" و"بنات" سيتواجدون خلال فترة الاختبارات ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم إلى زملائهم وزميلاتهم في المدارس، متمنيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق.
وثمّن في الوقت ذاته، جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة لتهيئة الطلاب والطالبات ومتابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لا سيما في فترة الاختبارات؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، وفق مستهدفات وزارة التعليم المنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي: إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مُطَمْئنة جدًّا، وفي اتجاهها الصحيح.
وأضاف "المالكي" أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط وجاهزية عالية؛ حيث تُمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتمنع حدوث حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات.
وأوضح أن الجهود المبذولة من مديري ومديرات المدارس، تسهم وبشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
وأشار إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة ومكتب التعليم بتهامة، وفقًا للخطط المسبقة.
وأكد أن كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة، تحظى بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات، حسب الخُطط الإشرافية المُعتمدة، والتي ستنعكس إيجابًا على الميدان التعليمي، لاسيما خلال هذه الفترة المُهمة.