انطلاق فعاليات معرض ⁧‫إبداع "تعليم الطائف" 2025‬⁩ للطلاب والطالبات

‏ويأتي تنظيم معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع الطائف 2025" من قِبل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تطبيقًا لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع تنمية روح البحث العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة، وذلك سعيًا لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، حيث يضم المعرض 50 مشروعًا علميًا للطلاب والطالبات من بين أكثر من 1000 مشروع.