انطلاق فعاليات معرض ⁧‫إبداع "تعليم الطائف" 2025‬⁩ للطلاب والطالبات

نيابة عن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود محافظ الطائف، افتتح وكيل محافظ الطائف مصلح البقمي معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع الطائف 2025 ) والحفل المصاحب له ، وذلك بحضور الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود مستشار الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة، والمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمجتمع التعليمي.
ويأتي تنظيم معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع الطائف 2025" من قِبل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تطبيقًا لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع تنمية روح البحث العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة، وذلك سعيًا لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، حيث يضم المعرض 50 مشروعًا علميًا للطلاب والطالبات من بين أكثر من 1000 مشروع.
واشتمل الحفل المصاحب لهذه المناسبة على عددٍ من الفقرات، تضمنت عروضًا مرئية عن العطاء الطلابي في المجال العلمي، وتدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في تعليم الطائف، حيث يتيح الفرصة لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والأهلية والدولية.
من جانب آخر أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن افتتاح معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2025 ) يمثل نقطة لقاء المواهب الشابة احتفاءً بالعلم والإبداع ، واعترافًا بالعقول المبدعة التي رسمت لنا بعزيمتها وإصرارها رؤى مستقبل واعد يزدان بالعلم والمعرفة.
وأكد أن الطلاب والطالبات قدموا مشروعات علمية مبتكرة تنبض بالحياة وتتميز بالاكتشاف والإبداع ، وتعبّر عن طموحهم ورغبتهم في تقديم حلول مستقبلية للتحديات التي يواجهها المجتمع، بشغف العلم والبحث التجريب، لافتًا إلى أن المعرض يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، لإيجاد بيئة علمية هادفه ومحفزة للعقول، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة أعزها الله حرصت على العناية والاهتمام بالموهوبين والمبدعين والمبتكرين إيمانًا ويقينًا بأن الموهبة تعد موردًا بشريًا ثمينًا في تحقيق التنمية والتطور.
وتجول الجميع في المعرض مستعرضين مشروعات الطلاب العلمية، ثم تم تكريم الطلبة المشاركين والجهات الداعمة والتقطت الصور التذكارية.