وحدة الخدمات الإرشادية بـ"تقنية تبوك" تقيم حفلًا تكريميًّا لـ50 متدرّبًا متفوّقًا

أقامت عمادةُ الكلية التقنية بتبوك ممثلة في وحدة الخدمات الإرشادية؛ حفلًا تكريميًّا للمتدرّبين المتفوّقين من الخريجين الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين" الأوائل على جميع التخصصات، وذلك برعاية عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالرحمن البلوي، ورئيس وحدة الخدمات الإرشادية الدكتور عياش العنزي، ووكيل الكلية للتدريب عايد البلوي، ووكيل الكلية للجودة المهندس فهد العنزي، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريب، والمتدربين المحتفى بهم.
وهنّأ عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي، المتدربين المتفوقين "الخريجين" الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي والمتدرب المستمرين الأوائل على التخصصات، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والتميز للرقي بهذه البلاد المباركة، مهنّئًا أولياء أمورهم، ومشيدًا بالجهود المبذولة من وحدة الخدمات الإرشادية في إقامة هذا الحفل.
وأشار عميد الكلية التقنية إلى أن هذا التفوّق هو نتاج للجدّ والاجتهاد، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص في كل فصل تدريبي على تكريم المتدرّبين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى، والكلية بدورها تحرص على تكريم المتفوقين؛ وذلك لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين وتعزيز ثقافة التميز بين متدربيها وتكريم المتدربين المتفوقين في كل فصل تدريبي؛ لخلق بيئة تعليمية تنافسية، وحثّ المتدربين على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق التميز، متمنيًا أن يقتدي بهم بقية زملائهم المتدربين، وأن يسيروا على دربهم؛ وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.
وفي الختام تمّ تكريم المتدرّبين المتفوّقين بالهدايا وشهادات الشكر والتقدير.
وبلغ عدد المتدرّبين الخريجين الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة العامة للتفوق العلمي "14" متدربًا.
كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين "36" متدربًا توزعوا على اثنى عشر تخصصًا؛ وهي كالتالي: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".