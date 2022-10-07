بين مهرجانين وملعب.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تتواصل بحائل

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، حملتها التوعوية ضمن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار "رايتك وردية"؛ وذلك في مهرجان أجا وسلمى بمنتزه المغواة الترفيهي بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ حيث تأتي هذه الحملة تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.
كما نظمت "صحة حائل" حملة توعوية أخرى في ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بالتعاون مع نادي الطائي، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمباراة الطائي والخليج، وحملة ثالثة في مهرجان سوق الدار الذي يقام في منتزه أجا بارك الترفيهي بالتعاون مع بنك التنمية.
يُذكر أن هذه الحملة تأتي بعد تدشين مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان الشمري لفعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية" الاثنين الماضي؛ بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وجامعة حائل والتعليم.
وتعد الحملة استكمالاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "صحة حائل" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيزاً لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى؛ تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.