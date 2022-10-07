بين مهرجانين وملعب.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تتواصل بحائل

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية‬⁩ بمنطقة حائل، حملتها التوعوية ضمن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ⁧‫سرطان الثدي، تحت شعار ⁧‫"رايتك وردية"‬⁩؛ وذلك في مهرجان أجا وسلمى بمنتزه المغواة الترفيهي بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ حيث تأتي هذه الحملة تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.