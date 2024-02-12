"قطرة دمك نبض لغيرك".. "موارد نجران" ينظم حملة التبرع بالدم

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران حملة للتبرع بالدم ( قطرة دمك نبض لغيرك) بدار الملاحظة الاجتماعية وذلك بالتعاون مع بنك الدم بتجمع نجران الصحي.
جاء ذلك بالتزامن مع حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشهر فبراير للعام 2024 م.
وقد صاحب الحملة إقامة ركن للسجل السعودي بالحرس الوطني للتسجيل في التبرع بالخلايا الجذعية.
يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي تواصلاً لجهود "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين موظفيها.