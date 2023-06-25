"الأمر بالمعروف" بالباحة تفعّل برنامج "تعظيم الأشهر الحُرم" بقلوة والمراكز التجارية بالباحة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة البرنامج التوعوي (تعظيم الأشهر الحُرم) ومحتوى عشر ذي الحجة بالتعاون مع مستشفى قلوة العام والمراكز التجارية، وذلك عبر نشر مضامين البرنامج من خلال الشاشات الإلكترونية في الأماكن العامة.
كما نشرت هيئة الأمر بالمعروف في مدينة الباحة محتوى ذات البرنامج بالتعاون مع المراكز التجارية بالمدينة، عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية؛ بهدف توعية كل شرائح المجتمع بفضائل عشر ذي الحجة والحث على العمل الصالح فيها.
وتأتي هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.