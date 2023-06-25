"الأمر بالمعروف" بالباحة تفعّل برنامج "تعظيم الأشهر الحُرم" بقلوة والمراكز التجارية بالباحة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة البرنامج التوعوي (تعظيم الأشهر الحُرم) ومحتوى عشر ذي الحجة بالتعاون مع مستشفى قلوة العام والمراكز التجارية، وذلك عبر نشر مضامين البرنامج من خلال الشاشات الإلكترونية في الأماكن العامة.