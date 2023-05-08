برعاية الفيصل.. انطلاق فعاليات "مهرجان المانجو 12" بالقنفذة غدًا

ويدشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، الفعاليات نيابة عن أمير المنطقة بساحة الاحتفالات البلدية على الكورنيش الغربي، ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام يتخلله العديد من الفعاليات؛ من أبرزها تنافس مزارعي المحافظة في عرض منتجاتهم؛ من أهمها فاكهة المانجو التي تشتهر القنفذة بإنتاجها بكميات كبيرة، وتعتبر الثانية على مستوى المملكة بعد منطقة جازان بأكثر من 3000 مزارع وما يقارب نصف مليون شجرة مانجو تُنتج سنويًّا ما يفوق 45 ألف طن.