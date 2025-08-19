"بيئة جدة" توزع شتلات على المرضى في مبادرة إنسانية بمستشفى الملك عبد العزيز

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة مبادرة تطوعية إنسانية في مستشفى الملك عبد العزيز، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تضمنت توزيع عدد من الشتلات على المرضى كرمز للعطاء والأمل، وتجسيدًا لقيم الرحمة والتكافل الإنساني، مع المساهمة في رفع معنويات المرضى وإضفاء أجواء من التفاؤل خلال فترة العلاج.
وحضر المبادرة نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة الأستاذة ريم باحمدين، ومساعد المشرف العام على المستشفى الأستاذ موفق بن عبدالله الغامدي، حيث جرى تقديم الشتلات للمرضى مع شرح حول دور النباتات في تحسين الحالة النفسية والجسدية، وتشجيعهم على العناية بها باعتبارها رمزًا للنمو والتعافي.
وأكدت ريم باحمدين أن هذه المبادرة تعكس التزام المكتب بالمشاركة في الأعمال الإنسانية، مشيرة إلى أن دمج الأنشطة البيئية مع الجهود التطوعية يعزز الأثر الإيجابي، وينشر ثقافة الرحمة والعطاء، ويسهم في دعم الصحة النفسية والاجتماعية للمرضى.
وأضافت أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم النفسي عبر الأنشطة البيئية، مع مواصلة تنظيم مبادرات مماثلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع رسالة الوزارة في دمج البعد البيئي مع العمل الإنساني لخدمة جميع الفئات.