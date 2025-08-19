"بيئة جدة" توزع شتلات على المرضى في مبادرة إنسانية بمستشفى الملك عبد العزيز

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة مبادرة تطوعية إنسانية في مستشفى الملك عبد العزيز، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تضمنت توزيع عدد من الشتلات على المرضى كرمز للعطاء والأمل، وتجسيدًا لقيم الرحمة والتكافل الإنساني، مع المساهمة في رفع معنويات المرضى وإضفاء أجواء من التفاؤل خلال فترة العلاج.