أمير نجران يكرّم 61 حافظًا وحافظة للقرآن بينهم وافد سوداني متوفى

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، 61 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بالمنطقة، ممن أتموا حفظ كتاب الله خلال العام الهجري الماضي 1446هـ، وذلك في مقر الإمارة.
وأكد سموه عناية القيادة الرشيدة –أيدها الله– بالقرآن الكريم وتعليمه، مشيرًا إلى أن المملكة قامت على أسس الشريعة الإسلامية، وجعلت القرآن الكريم دستورًا ومنهجًا للحياة.
وأشاد الأمير جلوي بجهود جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في نجران، مثمنًا ما حققته جمعية "رتل" منذ تأسيسها، حيث خرّجت حتى الآن 1428 حافظًا وحافظة. كما هنأ سموه الحافظين والحافظات وأسرهم، داعيًا الله أن يبارك جهودهم، وأن يجعل القرآن شفيعًا لهم.
ولفت سموه إلى تكريم خاص للحافظ العاجب بن محمد –رحمه الله– من جمهورية السودان، الذي وافته المنية، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "رتل" ظافر القرني، أن الجمعية خرّجت خلال العام الماضي 61 حافظًا وحافظة، من خلال أكثر من 90 حلقة، و13 دارًا نسائية، و5 مجمعات قرآنية، إضافة إلى إطلاق المقرأة الإلكترونية، التي بلغ عدد طلابها وطالباتها أكثر من 5000.
وثمّن القرني دعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو أمير المنطقة، مقدمًا شكره للعاملين في الجمعية ومعلمي ومعلمات القرآن الكريم.