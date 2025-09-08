أمير نجران يكرّم 61 حافظًا وحافظة للقرآن بينهم وافد سوداني متوفى

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "رتل" ظافر القرني، أن الجمعية خرّجت خلال العام الماضي 61 حافظًا وحافظة، من خلال أكثر من 90 حلقة، و13 دارًا نسائية، و5 مجمعات قرآنية، إضافة إلى إطلاق المقرأة الإلكترونية، التي بلغ عدد طلابها وطالباتها أكثر من 5000.