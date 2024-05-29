برعاية "فيصل بن بندر".. "الموارد البشرية" بالرياض تقيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، افتتح فواز بن سعيد المالكي، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار (تجارب ناجحة بالمسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض)؛ بهدف التعريف بأهم الممارسات والتطبيقات.