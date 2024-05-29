برعاية "فيصل بن بندر".. "الموارد البشرية" بالرياض تقيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، افتتح فواز بن سعيد المالكي، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار (تجارب ناجحة بالمسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض)؛ بهدف التعريف بأهم الممارسات والتطبيقات.
واستعراض الملتقى أهم التجارب والإسهامات في مجالات المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تفعيل الشراكات لتنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية في المنطقة.
وجاء الملتقى متزامنًا مع إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جائزة سنوية، تُعنى بالاحتفاء بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية.
وتخلل الملتقى جلسات حوارية مع المانحين في منصة المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ بهدف التركيز على أهداف التنمية المستدامة في السعودية.