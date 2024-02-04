نائب أمير مكة يزور ميسان ويدشن عدداً من المشروعات التنموية.. غداً

يواصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز غداً الاثنين جولاته التفقدية على المنطقة بزيارة محافظة ميسان، ويليها زيارة محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية خلال الأسبوع الحالي.