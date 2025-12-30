تجمع جدة الصحي الثاني يحصد شهادة الآيزو للجودة المؤسسية

في خطوة تعكس التزامه برفع كفاءة الخدمات الصحية، حصل تجمع جدة الصحي الثاني على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة، بعد اجتيازه عمليات التدقيق واستيفائه جميع المعايير المعتمدة.
وجاء منح الشهادة من جامعة تبوك، ممثلة في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، عقب تقييم شامل لنظام إدارة الجودة المطبق في الإدارات التنفيذية للتجمع، والذي يشمل تقديم خدمات إدارية وإشرافية وتنظيمية مستدامة للمنشآت الصحية التابعة له.
ويهدف النظام إلى تحسين التنسيق المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، بما يدعم الأداء التشغيلي والحوكمة الإدارية.
وأكدت جامعة تبوك أن هذا الإنجاز يعكس التزام التجمع بتطبيق أفضل ممارسات الجودة المؤسسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية.
ويُعد الحصول على شهادة الآيزو خطوة مهمة في دعم منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحقيق مستهدفات القطاع الصحي في تحسين تجربة المستفيد وجودة الخدمات.