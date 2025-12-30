تجمع جدة الصحي الثاني يحصد شهادة الآيزو للجودة المؤسسية

وجاء منح الشهادة من جامعة تبوك، ممثلة في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، عقب تقييم شامل لنظام إدارة الجودة المطبق في الإدارات التنفيذية للتجمع، والذي يشمل تقديم خدمات إدارية وإشرافية وتنظيمية مستدامة للمنشآت الصحية التابعة له.