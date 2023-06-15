"براعم المشاعل" تحتفل بتخريج ٧٧ طالبًا وطالبة من الدفعة الـ15

وقالت مدير مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا في كلمة لها في حفل التخريج: اليوم اكتملت لوحة فنية عمرها 15 عامًا من العطاء والإبداع والتميز، ومزيد من التطور في التعليم، وتعمل رؤية 2030 على زيادة العناية بتطوير التعليم منهجًا ومعلمًا وطالبًا وتدريسًا ومدرسة، فهي تسعى إلى أن تواكب المناهج التطويرية العلمية الحضارية لكي يكون الطالب والطالبة على تواصل دائم مع التطورات العلمية ومستجداتها.