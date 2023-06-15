"براعم المشاعل" تحتفل بتخريج ٧٧ طالبًا وطالبة من الدفعة الـ15

احتفلت روضة براعم المشاعل بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بتتويج وتخريج عدد ٧٧ طالبًا وطالبة من الدفعة الخامسة عشر لروضة المشاعل بحضور أهالي الطلاب.
وقالت مدير مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا في كلمة لها في حفل التخريج: اليوم اكتملت لوحة فنية عمرها 15 عامًا من العطاء والإبداع والتميز، ومزيد من التطور في التعليم، وتعمل رؤية 2030 على زيادة العناية بتطوير التعليم منهجًا ومعلمًا وطالبًا وتدريسًا ومدرسة، فهي تسعى إلى أن تواكب المناهج التطويرية العلمية الحضارية لكي يكون الطالب والطالبة على تواصل دائم مع التطورات العلمية ومستجداتها.
ووجّهت "اليحيا" كلمة شكر وتقدير للأميرة جواهر بنت نايف آل سعود التي ساهمت في تنمية المرأة وتطويرها في كافات المجالات التعليمية والتدريبية وجعلت من هذا المكان ملاذًا لكل امرأة لديها الطموح والأمل.
وأشارت "اليحيا" إلى أن الأمير جواهر بنت نايف وجّهت بأن يكون هناك مقاعد مجانية في روضة براعم المشاعل لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة من ذوات الدخل المحدود.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للأمير جواهر بنت نايف على هذه المبادرة التي جاءت لتلمّس حاجة الأسر المحتاجة وحرصها على توفير التعليم للجميع.
وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات بشهادات التخرج والتفوق والجوائز التشجيعية في احتفالية بهيجة تركت أثرًا طيبًا لدى الحاضرين عن مدى الاهتمام والرعاية الذي شاهدوه في هذا الاحتفال التكريمي لأطفال روضة المشاعل.