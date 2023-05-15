محافظ الليث يستعرض المشروعات التعليمية والصحية والخدمية الجاري تنفيذها

نوَّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بالدعم اللامحدود والاهتمام والرعاية التي تُقدمها القيادة الحكيمة -أيّدها الله- في شتى المجالات، وخصوصًا بما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، الاثنين، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثامنة من الدورة السادسة بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس من ممثلي الأهالي.
وناقش المجلس مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرامية لسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تضمنت أبرز المشروعات الجاري تنفيذها التعليمية والصحية والخدمية، ومشروعات تحسين المشهد الحضري، وبرامج تحسين جودة الحياة، وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها تنمويًا وثقافيًا وسياحيًا، كما تم استعراض العديد من الخطط المُستقبلية واحتياجات المحافظة.
وفي الختام حثَّ "المحافظ" الجميع على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة، مُبينًا أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.