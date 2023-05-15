محافظ الليث يستعرض المشروعات التعليمية والصحية والخدمية الجاري تنفيذها

وفي الختام حثَّ "المحافظ" الجميع على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة، مُبينًا أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.