على مستوى جميع المحافظات بالمنطقة.. انطلاق جزلة الشرقية "وقاء يهتم بأضحيتك"

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمنطقة الشرقية حملة جزلة، بمتابعة وإشراف من مدير عام فرع مركز وقاء بالمنطقة الشرقية المهندس مبارك بن حمود العريدي.
وتم إطلاق الحملة على مستوى جميع المحافظات في المنطقة الشرقية، بعد توجيه الفرق البيطرية للقيام بالمهام الموكلة لهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من إرشاد وتوعية مرتادي سوق النفع العام والمربين وكيفية اختيار الأضاحي "الجزلة"، بالإضافة إلى الكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية في المسالخ، وأيضًا تم تقديم الخدمات الإرشادية البيطرية في مجال صحة وسلامة الأضاحي.
الجدير بالذكر أن مركز وقاء يفتح أسواقاً جديدة من مختلف دول العالم لاستيراد المواشي الحية، بعد تقييم درجة المخاطر للوضع الصحي الوبائي ووضع الضوابط والاشتراطات الفنية حسب المواصفات والمعايير الدولية، حيث تم اعتماد فتح الاستيراد موخراً من "جنوب إفريقيا، أثيوبيا، إريتريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلاند، أذربيجان" لخفض تكاليف الأسعار المحلية.
كما يعمل من خلال كوادر بيطرية سعودية مختصة في عدد من المجالات منها التنظيمي والرقابي والتوعية والإرشاد بهدف رفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية.