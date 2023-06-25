على مستوى جميع المحافظات بالمنطقة.. انطلاق جزلة الشرقية "وقاء يهتم بأضحيتك"

وتم إطلاق الحملة على مستوى جميع المحافظات في المنطقة الشرقية، بعد توجيه الفرق البيطرية للقيام بالمهام الموكلة لهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من إرشاد وتوعية مرتادي سوق النفع العام والمربين وكيفية اختيار الأضاحي "الجزلة"، بالإضافة إلى الكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية في المسالخ، وأيضًا تم تقديم الخدمات الإرشادية البيطرية في مجال صحة وسلامة الأضاحي.